Kernthema in der Kommune : Klimavorzeigestadt Hamminkeln

Tun statt warten ist der Ansatz in Hamminkeln. In der Praxis:



E-Carsharing und elektrische Dienstautos der Stadt 100.000 Kilometer Fahrleistung sparen 15.000 Tonnen CO2 ein. Elektroautos für Dienstfahrten sparen der Stadt eine vierstellige Summe.



Ladesäulen Zehn Standorte in Hamminkeln, Dingden, Loikum und Lankern – das ist spitze im Kreis Wesel. Das mehr als doppelt so große Wesel hat nur sechs, das kleinere Rees drei. In Hamminkeln und in Dingden an den Volksbank-Filialen werden weitere Säulen installiert.

Stadtradeln Vier Jahre in Folge hat Hamminkeln das kreisweite Stadtradeln gewonnen. Dieses Jahr wurden 193.970 Kilometer geradelt, knapp über 1000 Kilometer mehr als 2018. 1063 Hamminkelner traten dabei in die Pedale. Umgerechnet in ersparte Treibhausgase sind das 27.707 CO2. Was bleibt vom Radel-Effekt? Niemand weiß, ob und wieviel Autofahrer sich nachhaltig nach der Aktion aufs Rad schwingen. „Wenn nur fünf übrigbleiben hat es sich schon gelohnt“ sagt Klimaschutzmanagerin Mandy Panoscha.

Unabhängige Energieberatung Die Verbraucherzentrale zählte bei neuen Vorträgen zur Energie 164 Teilnehmer. 22 Hamminkelner nahmen Energie-Beratung im Rathaus wahr, sechs eine Vorberatung.



Weitere Maßnahmen Nahwärmenetz in Wertherbruch, Photovoltaik im Freibad Dingden, Mikrotubine in der Kläranlage, Energiesparprojekte an Schulen und Kindergärten und LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung. „Insgesamt geht es darum, den Bürger abzuholen und zu überzeugen, diese oder weitere Schritte mitzugehen“, ist der Bürgermeister überzeugt.