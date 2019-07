Bis Ende August : IHK startet Standortumfrage unter Firmen am Niederrhein

Niederrhein Wie zufrieden sind die Unternehmen in der Region mit der Verkehrsanbindung vor Ort? Wie sind die Voraussetzungen für die Digitalisierung? Gibt es hochwertige Freizeit- und Kulturangebote? Die Niederrheinische IHK ruft gemeinsam mit den Städten und Gemeinden am Niederrhein zwischen dem 1. Juli und 29. August stichprobenartig mehrere tausend Unternehmen auf, Angaben über die Qualität ihres Standortes zu machen.

Wo aus Sicht der Wirtschaft der Schuh in den Kommunen drückt, aber auch was lobenswert ist – darüber erhofft sich die IHK Antworten. Die Fragen umfassen die Themenfelder Verwaltung, Bürokratie, Infrastruktur, Steuern, Stadtentwicklung und Fachkräftesituation. Die Umfrageergebnisse bilden die Grundlage für Handlungsempfehlungen der IHK, wie Kommunen, Bezirksregierung und Ministerien eine wirtschaftsfreundliche Entwicklung in den Städten und Gemeinden ermöglichen können. Diese werden im Anschluss mit Politik und Verwaltung in den Kommunen diskutiert.