Abriss sehr wahrscheinlich : Investor für Niederrheinhalle gesucht

Wesel Die Politik scheint auf einen Abriss der Niederrheinhalle festgelegt. Dafür müsste aber ein Investor gefunden werden, der neu baut. Wer könnte investieren? Ein Investor, mit dem lockerer Kontakt aufgenommen wurde, äußert sich.

Die Suche nach einem Investor für einen Neubau der Niederrheinhalle am Standort Fusternberg dürfte ein schwieriges Unterfangen werden. Das legen Einschätzungen von Branchenexperten nahe, mit denen unsere Redaktion sprach. So war zu erfahren, dass aus Kreisen der Weseler CDU schon Gespräche mit einem Investor geführt worden sind, der in einer anderen Stadt am Niederrhein bereits eine Halle installieren wollte. Dort scheiterten Gespräche allerdings wegen Diskrepanzen mit der Stadtverwaltung. Die Hoffnung war, dass es ein alternatives Interesse am Standort der Niederrheinhalle geben könnte. Der Investor aber sagt: „Ich halte diesen Standort für sehr schwierig.“

Genau die Lage ist es aber, die Brancheninsider zweifeln lassen. Von der Autobahn sei der Standort Fusternberg zu weit entfernt, sagt der potenzielle Investor, der aus Wesel schon locker kontaktiert worden ist. Zwar gebe es einen Bedarf an Kongressorten – die Veranstaltungshallen müssten dann in kleine Einheiten aufgeteilt werden können. Allerdings in einem Umkreis von 30 Minuten um den Flughafen Düsseldorf; von dort sei Wesel zu weit entfernt. Auch das Entertainment, also die Veranstaltungen, seien ein schwieriges Geschäft. Große Hallenbetreiber gehen oft dazu über, ihre Räumlichkeiten nur noch zu vermieten. In der Niederrheinhalle treten in diesem Jahr noch drei große Namen auf: Martin Rütter am 13. November, Paul Panzer am 21. November und Dieter Nuhr am 13. Dezember. Das ist für einen Halbjahreszeitraum zu wenig, um eine Halle in einer Größenordnung von rund 1000 Plätzen lukrativ betreiben zu können. „Die Stadt muss dem Investor dann eine Zusage machen, dass sie gewisse Hallenkapazitäten abnimmt“, sagt der Investor. Die öffentliche Hand müsse dann also eine Sicherheit bieten.