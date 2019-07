Wesel : Weseler rudern für krebskranke Kinder 213 Kilometer

Wesel Wie in den vergangenen Jahren nutzen die Ruderer aus Wesel die Teilnahme an der Veranstaltung, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln, und waren daher besonders motiviert.

Getreu dem Motto der Veranstaltung „AllYouCanRow“ (übersetzt: Alles, was Du rudern kannst) legten sich neun Frauen und Männer der Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel (RTGW) zum wiederholten Male von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ins Zeug, um den Rhein so weit wie möglich stromab zu fahren. Der Weseler Männervierer in der Besetzung Kai König, Tim Ridder, Joachim Voortman sowie Georg und Hans-Hermann Pieper erreichte am Abend den Steg des Ruderclubs Germania Boppard und legte so eine Distanz von 213 Kilometern zurück. Annette Abeln, Jasmin von Blomberg, Merle König und Imke Kohrt legten mit ihrem Boot nach ebenfalls sehr guten 150 Kilometern in Mainz an. Am Ende des Tages hatten beide Boote ihre bisherigen Bestmarken verbessert.