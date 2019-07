Niederrhein : Kiesgegner schließen ihre Reihen

Niederrhein Grüne aus Kreis und Land, BUND und Niederrhein-Appell kritisieren die CDU/-FDP-Landesregierung.

Kück erklärte am Dienstag in Wesel, die Kreistagsfraktion wolle „eine Phalanx darstellen“, um die „Ansprüche der Bürger am Niederrhein“ deutlich zu machen. Die Kritik richtet sich gegen die CDU/FDP-Landesregierung allgemein und ist flankiert von einem Appell an Quik, sich ihren Wählern im Raum Wesel gegenüber verpflichtet zu fühlen – und gegen den LEP zu stimmen. Dafür hatte Kück den grünen Landtagsabgeordneten und ehemaligen Staatssekretär Horst Becker aufgeboten, ferner Melanie Gronau als Sprecherin des Niederrhein-Appells, dem 19 Bürgerinitiativen und Verbände angehören, und Günter Rinke, den Kreisvorsitzenden des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND).

Einig ist sich diese Phalanx im Feindbild CDU/FDP, wobei die Liberalen wegen ihrer Wirtschaftsfreundlichkeit eindeutig schlechter wegkommen. Einig sind sich die Kiesgegner auch in der Ablehnung einer Teilnahme an Regionalkonferenzen. Damit, so Becker, werfe die CDU nur Nebelkerzen. Gronau kritisierte Exporte in die Niederlande sowie nach Belgien und Frankreich und unterstrich drohende Flächenverluste durch die Ausweitung der Auskiesungsflächen um 300 Hektar beziehungsweise die Erhöhung der Laufzeit um fünf auf 25 Jahre. Darum komme man auch bei Regionalkonferenzen nicht vorbei, und sie, so Gronau weiter, wolle nicht dabei sein, wenn eine Kommune gegen die andere ausgespielt werde. Denn konfliktarme Gebiete gebe es nicht mehr. Rinke sieht in besagten Konferenzen keinen Segen, weil auf dieser Ebene nichts gehe, sondern nur Landtagsbeschlüsse zu Änderungen führen würden. Der BUND-Vorsitzende sagte, es sei traurig genug, Äcker verschwinden zu sehen. Aber in Natura-2000-Gebieten dürfe nichts stattfinden.