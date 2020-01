Sascha H. Wagner soll nominiert werden : Linken-Vorstand will Chef der Kreisfraktion als Landrat

Kreis Wesel Dass die Linke einen eigenen Kandidaten stellt, gilt laut Vorstandsbeschluss jedoch bereits als gesichert. Auch die anderen Parteien sondieren.

Für die Wahl zum neuen Landrat im Kreis Wesel gibt es immer mehr Personal. Wie die Partei Die Linke auf Anfrage mitteilte, will auch sie mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen. Der Kreisvorstand der Linken schlägt Sascha H. Wagner vor, der für die Partei auch als Fraktionschef im Kreistag tätig ist. Formell muss ihn die Kreismitgliederversammlung in der kommenden Woche, am 30. Januar, in Dinslaken noch bestätigen. Dass die Linke einen eigenen Kandidaten stellt, gilt laut Vorstandsbeschluss jedoch bereits als gesichert.