Gefahrenbereich in Wesel : CDU fordert Tempo 50 auf der Emmericher Straße

Foto: Stefan Gilsbach

Wesel Die Kreuzung Ackerstraße/Emmericher Straße sei ein Gefahrenbereich, sagt die CDU in Wesel. Zumal sie täglich von vielen Schülern des nahen Konrad-Duden-Schulzentrums genutzt werde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Frank Schulten, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, hat in einem Brief an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp auf die Gefahren im Kreuzungsbereich Ackerstraße/Emmericher Straße aufmerksam gemacht und darum gebeten, Kontakt mit dem Landesbetrieb Straßen aufzunehmen, damit dieser in dem Bereich Tempo-50-Schilder aufstellt. Zudem bittet er um einen Bericht der Verwaltung im Verkehrsausschuss.

Bereits 2017, so heißt es in dem Schreiben von Schulten, habe es erste Beschwerden bezüglich der gefährlichen Kreuzungssituation an der Ackerstraße/Emmericher Straße gegeben. Nach einem Ortstermin seien sich alle Fraktionen einig gewesen, dass dort als Sofortmaßnahme Tempo 50 ausgeschildert werden müsse und eine vollsignalisierte Lichtzeichenanlage nötig sei. „Im Frühjahr 2018 wurde dies von Polizei und Straßen NRW abgelehnt“, bedauert Schulten.

Zwischenzeitlich sei an der Kreuzung längere Zeit gebaut, die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert worden. „Nachdem nun seit einiger Zeit wieder 70 km/h gilt und in der Politik beschlossen wurde, als Notlösung zumindest eine Kontaktschleifenlichtsignalisierung an dieser Kreuzung umzusetzen, möchten wir uns nun noch einmal an Sie wenden, mit der Bitte, sich bei Straßen NRW für Tempo 50 einzusetzen.“ Denn die Kreuzung Ackerstraße/Emmericher Straße werde täglich von vielen Schülern des nahen Konrad-Duden-Schulzentrums genutzt. Anwohner der Ackerstraße würden noch immer von vielen „Fast“-Unfällen berichten.

(RP)