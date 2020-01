Kostenpflichtiger Inhalt: Offener Brief gegen Kritiker des Kreishauses : Warum der Gegenangriff des Landrats ein Fehler war

Landrat Ansgar Müller hatte am Freitag einen Offenen Brief verschickt. Darin kritisiert er seine Kritiker – die Grünen im Kreis und die Bürgerinitiative aus Gahlen – scharf. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Schermbeck/Wesel Mit einem Offenen Brief in Sachen Ölpellets greift Landrat Ansgar Müller (SPD) die Kritiker des Kreishauses an. Die Strategie ist durchschaubar, sie wird aber nicht verfangen.