Querelen im Kreishaus : Landrat will Probleme mit Verwaltung aufarbeiten

Rhein-Berg Seit April waren aus dem Kreishaus immer wieder Krisenmeldungen laut geworden – im Zentrum stand ein Zuständigkeitsgerangel zwischen Kreisverwaltung und Landrat in der Corona-Krise.

Landrat Stephan Santelmann will die „Dissonanzen in der Verwaltungsspitze beenden und zeitnah eine neue gemeinsame Form der Zusammenarbeit aller Beteiligten vorstellen“. Das gab er in einer gemeinsamen Erklärung mit der Spitze der CDU im Rheinisch Bergischen Kreis bekannt. Der Landrat habe sich mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Uwe Pakendorf, den stellvertretenden Vorsitzenden und Kreisgeschäftsführer Lennart Höring zu einem „konstruktiven Gespräch“ getroffen, hieß es in der Mitteilung. Alle Beteiligten hätten sich anschließend zu einer gemeinsamen Erklärung entschlossen.

„Es gab eine Übereinstimmung, dass es zügig und transparent zu einer Fortsetzung der Aufarbeitung der entstandenen Probleme in der Zusammenarbeit der Verwaltungsspitze kommt“, heißt es in der Erklärung. In einem „moderierten Prozess“ sollen alle Beteiligten in der Verwaltungsspitze wieder an einen Tisch gebracht werden, erklärte Landrat Stephan Santelmann. Gemeinsam solle dann zeitnah eine neue Verwaltungsstruktur und Arbeitsweise erarbeitet werden. „Unter der Führung des Landrats“, so Santelmann. Als gewählter Landrat reiche er dem Kreisdirektor und allen Beteiligten die Hand zu einer strukturierten Zusammenarbeit.