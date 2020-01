Unfall am Dienstag auf Reeser Landstraße : Zwölfjährige von Auto angefahren

Wesel Eine Schülerin wurde am Dienstag laut Polizeibericht von einem Pkw erfasst, der von einem 56-jährigen Weseler gefahren wurde und der auf der Reeser Landstraße in Richtung Hansaring unterwegs war.

Wesel (RP) Eine zwölfjährige Weselerin ist am Dienstag verletzt worden, als sie um 7.25 Uhr die Reeser Landstraße in Höhe der Alte Delog-Straße überqueren wollte. Sie wurde laut Polizeibericht von einem Pkw erfasst, der von einem 56-jährigen Weseler gefahren wurde und der die Reeser Landstraße in Richtung Hansaring befuhr. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Autofahrer das Rotlicht einer Ampel missachtet haben. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Für die Dauer der Unfallaufahme sperrten Polizisten den Unfallort teilweise ab.