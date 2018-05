Wesel : Gospelsänger des Rheinlands treffen sich in Wesel

Wesel Vom 9. bis 10. Juni finden sich Gospelsänger aus dem ganzen Rheinland in Wesel ein. Der Evangelische Kirchenkreis Wesel lädt zum dritten Rheinischen Gospelchortreffen in das Lutherhaus ein, gastgebender Chor ist der Gospeltrain Wesel. Wer neue Songs mit dem bekannten Gospelmusiker Hanjo Gäbler kennenlernen möchte, ist hier richtig. In vier Probeneinheiten am Samstag und Sonntag werden Töne, Texte und Rhythmus eingeübt. Am Samstagabend gibt es ein Sing out, bei dem sich die angemeldeten Chöre präsentieren können.

Die neu erlernten Songs werden im Abschlussgottesdienst am Sonntagnachmittag präsentiert. Chöre können sich noch bis Ende Mai anmelden, auch Einzelsänger sind willkommen. Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es bei den Proben des Gospeltrains, jeden Freitag ab 19.30 Uhr im Haus am Dom, per E-Mail beim Chorleiter Jürgen Bauer unter Mail: jbauer@kirche-wesel.de, telefonisch kann man sich unter 02871 16836 informieren.

(RP)