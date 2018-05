Schermbeck

Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) an St. Ludgerus Schermbeck lädt für Dienstag, 5. Juni., 15 Uhr, in die Bücherei an der Erler Straße ein. Beim "Reisen ohne Koffer" nimmt Pastor Xavier Mupalla die Besucher mit auf die Reise nach Indien und wird anhand von Erzählungen und Bildern das Land näher bringen. Die Heftausgabe erfolgt um 14.30 Uhr.