Hamminkeln: Schützenfest in Havelich startet morgen

Schützenfest in Havelich startet morgen

Hamminkeln Der Schützenverein Havelich 1919 feiert am Fronleichnamswochenende sein Schützenfest. Bereits am morgigen Donnerstag, 31. Mai, findet ab 17 Uhr das Königschießen auf dem Schießstand Havelich statt, wo ebenfalls das Kinderkönigschießen und Damenpokalschießen stattfinden werden. Für das leibliche Wohl der Gäste stehen Getränke- und Imbisswagen bereit. Das Stechschießen wird für 20 Uhr erwartet. Hier entscheidet sich dann endgültig, wer Sönke ten Freyhaus als Schützenkönig ablöst.

Am Freitag, 1. Juni, findet ab 20 Uhr im Rahmen des Festballs in der Festscheune Hecheltjen's Hof die Traditionspokalverleihung mit neun Schützenvereinen des ehemaligen Amtes Schermbeck statt. Der Abend wird musikalisch wieder vom Loikumer Blasorchester und dem X-Treme Discoteam gestaltet.

Am Samstag, 2. Juni, findet ab 15 Uhr das Kaffeetrinken der Ehrenmitglieder und Hinterbliebenen statt. Anschließend gegen 19.30 Uhr folgt die Inthronisation des neuen Königs mit seinem Throngefolge. Der anschließende Krönungsball ab 20.30 Uhr findet wieder in der Festscheune mit der Liveband Take 5 statt.