Schermbeck: Neue Medien für die Schulbücherei

Schermbeck Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule in Schermbeck spendete 1200 Euro.

Ohne den schuleigenen Förderverein könnte an der Gemeinschaftsgrundschule so manches Projekt nicht verwirklicht und auch mancher Kauf von nützlichen Dingen nicht getätigt werden, weil die Gemeinde als Schulträger dafür kein Geld zur Verfügung stellen kann. "Wir freuen uns riesig über die erneute finanzielle Unterstützung durch den Förderverein", bescheinigte Schulleiterin Jessica Steigerwald der Fördervereinsvorsitzenden Pamela Friedrich bei der gemeinsamen Besichtigung der Schulbücherei, für die der Förderverein in diesem Jahr 1200 Euro zur Verfügung stellte, damit der Buchbestand vergrößert und aktualisiert werden konnte.