Vorträge von Ärzten : Gesundheitskompass startet wieder in Wesel

Gesundheitskompass startet wieder in Wesel

Kreis Wesel Information und Wissen über gesundheitsrelevante Sachverhalte und medizinische Neuigkeiten gibt seit vielen Jahren der etablierte „Gesundheitskompass Niederrhein“. Dort können Laien mit Experten in den Dialog kommen, dort gibt es Medizin zum Hören.

Ende August geht die beliebte Vortragsreihe mit neuem Programm an den Start. Das Kunstgelenk ist Auftaktthema des zweiten Halbjahresprogrammes 2019. Am Donnerstag, 29. August, zeigt Malte Mazuch um 19.30 Uhr die Möglichkeiten moderner Endoprothetik auf. Denn bei fortgeschrittenem Knochen- und Gelenkverschleiß ist die chirurgische Versorgung mit einem künstlichen Gelenk irgendwann nahezu unumgänglich.

Weiter geht es am Donnerstag, 5. September, um 18 Uhr. Oberarzt Marc Maaß erklärt eine neuartige schonende Operationsmethode, die hilft, wenn Gewebe bricht und Leisten-, Zwerchfell- oder Narbenbrüche Probleme machen. Beide Vorträge finden im Vortragsraum des Evangelischen Krankenhauses Wesel (EG) statt.

Bis in den Advent hinein folgen monatlich weitere informative Medizinvorträge zu unterschiedlichen Erkrankungen. Diese finden entweder in Wesel, Hünxe, Büderich, Mehrhoog, Haldern oder Raesfeld statt. Der Gesundheitskompass liegt im Krankenhaus, in Arztpraxen und Apotheken aus. Zudem steht er im Internet auf der Homepage www.evkwesel.de zum Download bereit und kann telefonisch unter der Rufnummer 0281 1062922 angefordert werden.