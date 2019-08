Wilder Müll an Mehrfamilienhaus : Erneut Ärger über Schandfleck nahe des Doms

Wesel Immer wieder kommt es vor, dass Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Pastor-Bölitz-Straße ihren Müll mehrere Tage vor dem Eingang lagern. Das sorgt für Verdruss. Unter anderem beklagt Wesels Behindertenbeauftragter den „Schandfleck“.

Friedhelm Heinzen, dem ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt, fehlen fast die Worte: Zum wiederholten Male haben Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Pastor-Bölitz-Straße, nur wenige Meter vom Willibrordi-Dom entfernt, Müll vor dem Eingang gelagert. „Mich haben schon mehrere Leute auf den Missstand am Einfallstor zur Innenstadt hingewiesen. Das macht alles einen denkbar schlechten Eindruck.“ Was Heinzen besonders ärgert ist die Tatsache, dass vor dem Haus zum wiederholten Male Sperrmüll über mehrere Tage hinweg gelagert. Normalerweise wird Sperrmüll am Abend vor der beim städtischen Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) beantragten Abfuhr nach draußen gestellt.