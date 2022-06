Krankenhäuser in Moers: Neues aus der Medizin​

Moers An beiden Moerser Krankenhäusern wird Wert auf medizinischen Fortschritt gelegt. Wie Patientinnen und Patienten von einem ausgezeichneten kardiologischen Netzwerk und einer besonderen OP-Methode profitieren.

Mit zwei großen Krankenhäusern in der Stadt haben es die Moerser ziemlich gut getroffen, was die medizinische Versorgung betrifft. Und: In beiden Häusern wird Wert auf ständigen Fortschritt gelegt. Das sind die neuesten Neuerungen am am Bethanien- und am St.-Josef-Krankenhaus.



Zertifiziertes Netzwerk für Herzinfarktversorgung Was steckt hinter dem Brustschmerz? Um diese Frage dreht sich die Tätigkeit eines Netzwerks, in dem Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie Menschen im Rettungsdienst in der Herzinfarktversorgung eng miteinander zusammenarbeiten. Eine hohe Qualität in dieser Versorgung bescheinigte kürzlich die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) der Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin des Krankenhauses Bethanien.