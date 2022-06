Unfall in Neukirchen-Vluyn : Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad- und Fahrradfahrer

Neukirchen-Vluyn Am Dienstagabend ereignete sich auf der Krefelder Straße ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrad- und eines Fahrradfahrers. Der 16-jährige Fahrradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Den ersten Ermittlungen zu Folge beabsichtigte ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Neukirchen-Vluyn gegen 22.30 Uhr die Krefelder Straße in Höhe der Straße An der Neuen Mühle zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Dortmund die Krefelder Straße aus Richtung Niep kommend in Fahrtrichtung Neukirchener Straße, so die Polizei.