Kommunale Demokratie : Wie Bürger in NRW am städtischen Haushalt mitwirken können

Bekir Cakin mit seinem sechsjährigen Sohn Enes auf dem Spielplatz in Wuppertal-Vohwinkel, der auf seinen Vorschlag hin ausgebaut wurde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wuppertal Mitentscheiden, was vor der eigenen Haustür passiert – das ist die Idee von Bürgerhaushalten. Manche NRW-Städte investieren Geld in Projekte, andere bieten an, online Vorschläge zu machen. Doch es gibt auch Kritik.