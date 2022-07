Kursangebot des Niederrheinmuseums : Fotos aus der Vogelperspektive

Blick vom Vynener Rheindamm auf den Rhein. Foto: JA/Fischer, Armin (arfi)

Kreis Wesel Nur ein paar Schritte vom LVR-Niederrheinmuseum zum Rheinufer – und schon kann‘s losgehen: Im Rahmen der Sonderausstellung „Blick auf den Niederrhein“ bietet das Museum am 16. und am 30. Juli zwei Workshops zum Fotografieren aus der Vogelperspektive an.

RP-Fotograf Armin Fischer aus Rheinberg (von dem das Foto vom Rhein bei Vynen stammt) und Klaus Otto von der Foto-Arbeitsgemeinschaft Blende 5 stehen an beiden Tagen von 12 bis 16 Uhr für eine technische Einführung und für Tipps zur Verfügung. An den Exkursionen können jeweils maximal zwölf Interessierte teilnehmen, der Beitrag dafür kostet 25 Euro pro Person. Anmeldungen sind per E-Mail an niederrheinmuseum-muspaed@lvr.de oder an info@kulturinfo-rheinland.de sowie per Anruf unter Telefon 02234 9921-555 möglich. RP-Foto: Armin Fischer

