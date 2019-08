Schutzgebiete schutzlos : Nabu fordert mehr Ranger für Kreis Wesel

E-Bikes sorgen für eine größere Flächenabdeckung der RVR-Ranger – hier Andreas Majdaniuk (r.) und Jürgen Grewer bei Rheinberg – in den Naturschutzgebieten des Kreises Wesel. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Wesel Am Einsatz der RVR-Ranger scheiden sich die Geister. Während sie besonders linksrheinisch bei Hundehaltern auf Protest stoßen, loben Jäger und Deichverband das Wirken der Aufpasser. Der Naturschutzbund will verstärkte Präsenz.

Der Schutz der Natur wird durch das Einrichten von Naturschutzgebieten nicht automatisch gewährleistet. Denn dazu müssten sie rund um die Uhr hoheitlich überwacht werden. Und das geht eben nicht. Zu dieser simplen Erkenntnis muss man kommen, wenn man das Konfliktpotenzial am Beispiel des Einsatzes von Rangern des Regionalverbandes Ruhr (RVR) im Kreis Wesel betrachtet. Noch bis Ende August sind die Aufpasser in der Region. Der Kreis hat dafür ein Pilotprojekt mit dem RVR für 2019 und 2020 vereinbart. Begrüßt wird dies von der Jägerschaft, dem Deichverband Duisburg-Xanten und dem Naturschutzbund, der allerdings eine deutlich stärkerer Präsenz fordert. Harsche Proteste aus der Bevölkerung hagelt es parallel besonders auf der linken Rheinseite. Nicht nur von Hundehaltern.

Am morgigen Donnerstag, 22. August, 19 Uhr, findet in der Gaststätte Zur Alten Apotheke am Großen Markt in Rheinberg die Gründung der Bürgerinitiative „Contra Rheinuferverbot – Mein Vater Rhein“ statt. Damit reagieren die Initiatoren, die seit mehreren Wochen gegen ein weiträumiges Betretungsverbot fast sämtlicher Rheinuferflächen in Rheinberg protestieren, auf die, wie sie sagen, „fehlende Dialogbereitschaft seitens des Kreises Wesel und der Stadt Rheinberg“.

Info 1140 Menschen pro Quadratkilometer Druck „Ein Drittel der NRW-Bevölkerung auf 13 Prozent der Landesfläche“: So beschreibt Thomas Kämmerling (Ruhr Grün) die Einwohnerdichte im Gebiet des Regionalverbandes. Das seien 1140 Menschen pro Quadratkilometer. Personal Ruhr Grün hat rund 130 Mitarbeiter. Sechs davon sind Ranger. Weitere sollen in den nächsten Jahren hinzukommen

Im rechtsrheinischen Teil des Kreises Wesel waren die Ranger in Dingdener Heide, Kaninchenbergen, Drevenacker Dünen und Lippe-Mündungsraum kaum mit solchen Konflikten konfrontiert. Stellen, in denen Menschen über ihr Tun aufgeklärt und notfalls auch in ihre Schranken verwiesen werden sollten, gibt es auch hier genug. Aber geht das überhaupt mit maximal zwei Leuten, die wesentlich an Wochenenden und in ausgesuchten Gebieten – so der Auftrag des Kreises – patrouillieren sollen?

Die Ranger Ulrich Gräfer und Jürgen Grewer hatten dem Kreis unlängst erste Erfahrungen mitgeteilt (wir berichteten). Sie zogen eine überwiegend positive Bilanz. Die meisten Erholungssuchenden seien dankbar für Infos, die ihnen vorher gefehlt hätten, um zu verstehen, warum widerrechtliches Betreten von Naturschutzgebieten so einen negativen Einfluss auf Flora und Fauna habe. In diesem Jahr sind RVR-Ranger seit Mitte Juli bis Ende August da, im nächsten Jahr von Mitte April bis Mitte Juli, danach wird überlegt, wie es weitergeht.

Peter Malzbender, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) im Kreis Wesel, sieht den Einsatz der Ranger mit gemischten Gefühlen. „Ich habe 30 Jahre dafür gekämpft“, sagt er. „Das ist jetzt ein Anfang, aber viel zu wenig.“ Dringend seien wenigstens zwölf Ranger im Kreis nötig, und zwar durchgehend. In Bislich und am Hafen Emmelsum treffe er beispielsweise regelmäßig Menschen mit nicht angeleinten Hunden an, „direkt unter dem Schild Naturschutzgebiet“. Immerhin gehe es am Schwarzen Wasser am Nordrand Wesels nun „einigermaßen gesittet“ zu. Malzbender ist übrigens kein Hundefeind. Er macht sich gar für mehr Auslaufflächen stark. In jedem Stadtteil sollte es welche geben, dann nähme auch der Druck auf die Schutzgebiete ab. Der Nabu-Chef spricht sich dafür aus, den kleinen beleuchteten Rundwanderweg am Auesee für Hundeauslauf freizugeben. Die Halter müssten halt auf ihre Tiere aufpassen, wenn es zu Begegnungen mit Läufern kommt.

Beispiele für Naturfrevel hat Peter Malzbender jederzeit parat. So beobachtet er die Entwicklung eines Parkplatzes am Rückhaltebecken in der Aue bei Flüren, wo die Leute gleich in die Weiden stapfen. Am Lippehafen auf dem Fusternberg stellt er Trampelpfade kreuz und quer durchs Schutzgebiet fest. „Allein Wesel braucht ständig zwei Ranger“, sagt Malzbender, lässt sich von Kostenfragen nicht abschrecken. Als zuständige Behörde stehe der Kreis „in der Pflicht, für den Schutz der Schutzgebiete zu sorgen“.