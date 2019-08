Unfall in Hamminkeln-Brünen : 67-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Hamminkeln-Brünen Am Dienstagnachmittag ist es in Hamminkeln-Brünen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Radfahrer gekommen.

Wie die Polzei berichtet, befuhr ein 67-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Fahrrad den Radweg der Venninghauser Straße aus Richtung Wesel kommend in Richtung Brünen. Nach Überqueren der dortigen Autobahnüberführung fuhr der 67-Jährige nach links auf die Fahrbahn, um in einen kleinen Waldweg abzubiegen. Ein von hinten in gleicher Fahrtrichtung fahrender 27-jähriger Mann aus Rees konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß zwischen seinem Pkw und dem Fahrrad nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Duisburg geflogen. Der 67-Jährige trug bei der Fahrt keinen Helm. Die Venninghauser Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.