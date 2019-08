Fall in Wesel : Kripo sucht Opfer von Exhibitionist

Wesel Zeugen verfolgten den Unbekannten und riefen die Polizei, die den 47-Jährigen daraufhin vorläufig festnahm. Jetzt wird eine Frau gesucht, der sich der Mann zeigte.

Die Kriminalpolizei sucht eine Frau, die am Montag mit ansehen musste, wie sich ihr ein 47-jähriger Mann aus Wesel in schamverletzender Weise zeigte. Der Weseler hielt sich laut Polizei gegen 14 Uhr am Montag auf dem Spielplatz Flürener Weg/Reeser Landstraße auf und zeigte sich dort der Frau. Als diese laut aufschrie, flüchtete er unbekleidet zu seiner Wohnanschrift. Zeugen verfolgten den Unbekannten und riefen die Polizei, die den 47-Jährigen daraufhin vorläufig festnahm. Das Opfer ist ca. 55 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur und war ca. 1,70 Meter groß. Sie führte eine Sackkarre bei sich, worauf sich zwei Wasserkästen befanden. Hinweise an Tel. 0281 107-0.