Haus Kilian feiert Jubiläum : Eine Heimat der Nächstenliebe in Schermbeck

Schermbeck Das „Haus Kilian“ wurde vor 25 Jahren bezogen – es ist fest im Schermbecker Gemeindeleben und in den Traditionen integriert.

Am 2. Januar 1995 bezogen die ersten dreizehn behinderten Menschen das für rund 1,6 Millionen Mark ausgebaute Behindertenwohnheim. Weihbischof Heinz Janssen kam am 12. März 1995 nach Schermbeck, um das Wohnheim einzusegnen. Das neue „Haus Kilian“ erhielt seinen Namen von einem der ersten Missionare, die im siebten nachchristlichen Jahrhundert im Gebiet der Sachsen mit der Christianisierung begannen. Der heilige Kilian ist auch Namenspatron der beiden Schützengilden.

„Wir bieten erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung und weiteren Beeinträchtigungen die Möglichkeit, in überschaubaren Wohneinheiten zu leben und ein Zuhause zu finden“, stellt Birgit Förster heraus. Pädagogisch therapeutische Begleitung und Unterstützung sowie pflegerische Hilfe seien Bestandteile eines ganzheitlichen Betreuungskonzeptes. Es gibt gute Kontakte zu zahlreichen Gruppen in der Gemeinde. Seit acht Jahren dürfen die Bewohner sogar als namentlich gekennzeichnete Gruppe im Festumzug der Altschermbecker Kilianer mitziehen und an der Parade teilnehmen. Elf Bewohner leben seit der Eröffnung des Wohnheimes dort. Lange Zeit hindurch waren alle berufstätig in den Werkstätten für behinderte Menschen in Wulfen und Obrighoven. Inzwischen sind acht Bewohner im Rentenalter.