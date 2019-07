Jubiläum in Schermbeck : Nachbarschaft Kilian-Süd besteht seit 50 Jahren

Schermbeck Die Nachbarschaft Kilian-Süd ist 50 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde jetzt gefeiert. Die Anfänge reichen bis ins Jahr 1966 zurück. Wie alles begann...

Damals wurde auf dem Gelände der Ludgerusgemeinde am Ostrand des Dorfes Altschermbeck mit dem Bau neuer Siedlungshäuser begonnen. Als Ludger und Ulla Underberg im Juni 1967 als erste in ihr neues Haus einzogen, wohnten sie noch allein auf weiter Flur.

Ludgerus und Ursula Underberg waren das erste Gieseler-Ehepaar der Nachbarschaft, die am 13. Oktober 1969 im Hause Derwing gegründet wurde. Anlässe für regelmäßige Feiern waren schnell gefunden. Dazu gehörten eine Karnevalsfeier ebenso wie das Treffen am Abend vor Allerheiligen, das beim Frühschoppen an diesem kirchlichen Feiertag fortgesetzt wurde. 1969 wurde zum ersten Mal gemeinsam Nikolaus gefeiert. Zum besonderen Anlass wurde die Goldene Hochzeit von Heinrich und Anna Blank. Die älteren Nachbarn können sich noch gut daran erinnern, dass bei geselligen Ereignissen in der Nachbarschaft Willy Tasse oder Werner Underberg mit ihrem Trecksack für musikalischen Schwung sorgten.