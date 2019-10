Haus Kilian in Schermbeck : Oktoberfest im Behindertenwohnheim

Schermbeck Im Haus Kilian wurde jetzt fröhlich gefeiert. Die Gruppe Pils’n Buam sorgte für musikalische Unterhaltung.

Blau-weiße Papiergirlanden an der Buchenhecke vor dem Haus Kilian an der Erler Straße und die lautstarke Blasmusik-Feststellung „In München steht ein Hofbräuhaus“ erinnerten manchen Passanten an die Oktoberfeste, die im vergangenen Monat landauf, landab nach dem großen Vorbild auf der Münchener Theresienwiese gefeiert wurden. Wer das Gelände des Behindertenwohnheims betrat, entdeckte bald, dass am Sonntag auch am Haus Kilian ein Oktoberfest gefeiert wurde.