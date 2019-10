Stadt gibt 21.000 Euro für Fitkids-Gruppenstunden-Projekt : Drogenberatung: Älteste Suchtkranke ist 80 Jahre alt

Wesel Damit die Gruppenarbeit des überregional anerkannten Projektes Fitkids fortgeführt werden kann, will die Stadt Wesel der Drogenberatungsstelle einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 21.000 Euro (für Personalkosten) gewähren.

Während der Sitzung im Ratssaal machte Sandra Groß von der Drogenberatungsstelle an der Fluthgrafstraße deutlich, wie wichtig die Gruppenstunden für die acht bis zehn Kinder aus suchtbelasteten Familien seien. Mit den Acht bis 13-Jährigen werden Ausflüge unternommen, es wird gespielt und geredet. In Wesel leben 152 Kinder in Familien, in denen Drogenmissbrauch ein Rolle spielt, 16 davon sind jünger als drei Jahre.