Kostenpflichtiger Inhalt: Vor Impf-Aktion in Hamminkeln : Auch Verwaltungsmitarbeiter geimpft

Bürgermeister Mike Rexforth und der Arzt Christian Neukam (v.l.) warben am Sonntag, an Tests und Impfungen teilzunehmen. Foto: Helmut Scheffler

Hamminkeln/Schermbeck 19 Angestellte der Gemeinde Schermbeck wurden am Sonntag gegen Corona geimpft. Die Beteiligten gingen davon aus, dass sie bereits an der Reihe sind. Die Impf-Aktion in der Scheune in Hamminkeln wird weiterhin geprüft.