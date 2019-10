Thema im Weseler Kulturausschuss : Vandalismus am Schilldenkmal

Wesel Die Politik fordert mehr Kontrollen von Polizei und Stadtwacht.

Das Schilldenkmal in den Lippewiesen auf dem Fusternberg ist ein beliebter Treffpunkt. Aber nicht in erster Linie für historisch interessierte Ausflügler. Sondern vormittags für Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner unter dem Motto „Leinen los“ auf den Wiesen herumtollen lassen. Und in den Abendstunden nicht selten für jüngere Menschen, die sich gelegentlich berauschenden Getränken hingeben und dabei auch schon mal über die Stränge schlagen. Ein Indiz dafür sind zerschlagene Wodkaflaschen im Umfeld der Anlage. Fakt ist auch, dass bereits zweimal die große Informationstafel neben den beiden Ruhebänken von Unbekannten zerstört wurde. Obwohl die neue Tafel noch unbeschädigt ist, hat SPD-Ratsmitglied Marco Cerener angeregt, das Schild mehr in Richtung Denkmal zu versetzen, um es so womöglich vor Vandalismusschäden zu bewahren.