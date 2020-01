VdK Niederrhein : Mehr Pflegekräfte und verbesserter ÖPNV

Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln könnten in Deutschland bis zum Jahr 2035 rund 490.000 Pflefekräfte fehlen. Foto: Christophe Gateau/dpa. Foto: dpa/Christophe Gateau

Kreis Wesel Der VdK Sozialverband Niederrhein zieht seine Jahresbilanz und stellt dabei die wichtigsten Forderungen für das kommende Jahr vor. Hierbei macht sich der Verband vor allem für die Rechte von Senioren stark.

Der VdK Sozialverband am Niederrhein hat in einem aktuellen Bericht Zahlen und Forderungen vorgestellt.

Nimmt man die Kreise Wesel, Kleve und die Stadt Duisburg zusammen, so zählt der Verein 29.643 Mitglieder (Stand Dezember 2019). Davon stammen die meisten Mitglieder mit 44 Prozent aus dem Kreis Wesel. Am Niederrhein gibt es derzeit 52 Ortsverbände – drei weniger als im Vorjahr. Davon liegen 26 im Kreis Wesel. Moers hat vier Ortsverbände und hat 2468 Mitglieder.

Wie will der VdK die Pflegesituation am Niederrhein verbessern?

Nach Berechnungen des Kreises Wesel leisten pflegende Angehörige derzeit einen Gegenwert von rund 2500 hauptberuflichen Pflegekräften. Allein im Kreis Wesel mangele es derzeit jedoch bereits an rund 700 Pflegern, so Vorsitzender Vöge. Der VdK will deshalb unterstützende Pflegeangeboten schaffen, damit Senioren möglichst lange in vertrauter Umgebung bleiben können. Außerdem fordert der Verband eine stärkere Rentenabsicherung, einen Ausbau der Tages- und Kurzzeitpflege, mehr Ausbildungsmöglichkeiten. Für die Umsetzung sieht der Verband vor allem die Kommunen in der Verantwortung.