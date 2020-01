Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt soll Fördermittel bei Bund und Land beantragen : SPD kämpft für Frauenhaus in Wesel

SPD-Chef Ludger Hovest will ein Frauenhaus für Wesel. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Regina Lenneps (l.) und Anne Oberdorfer vom Sozialdienst katholischer Frauen unterstützen das Vorhaben. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Der Bund will für zusätzliche Frauenhäuser bis 2023 Fördergelder in Höhe von 120 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die SPD in Wesel möchte, dass die Verwaltung einen entsprechenden Antrag stellt. Denn der Bedarf ist groß. Möglicher Träger wäre der Skf.