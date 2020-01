VHS-Termine in Wesel : Acht spannende neue VHS-Kurse

Wesel Auch 2020 bietet die Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck wieder zahlreiche Kurse, Seminare und Ausflüge an.

Rund 300 Veranstaltungen sind geplant: Von Gitarrenkursen, Reise- und Kunstvorträgen, über Computerseminare, Sportangebote, bis zu Sprach- und Kreativkursen. Für jedes Alter und Interesse gibt es Angebote. Die älteste VHS-Teilnehmerin ist 93 Jahre alt und besucht einen Wassergymnastikkurs, die jüngsten sind sechs Jahre alt und besuchen die E-Pferdchen-Kurse. Beliebteste Angebote waren 2019 Wassergymnastik und Theaterfahrten – und auch die wird es wieder geben. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Entweder online unter www.vhs-wesel.de oder schriftlich per Post an: VHS Wesel, Ritterstraße 10-14, 46483.

Ganz neu und einmalig am Niederrhein wird ein Schnupperlehrgang zum Theaterfechten, szenisches Fechten genannt, angeboten, der von einem der wenigen Professoren für Bühnenfechten in Deutschland gegeben wird. Schauspiel und Fechten verbunden.

Ein Gymnastikkurs, in dem die Teilnehmer gezielt mit leichten Sporteinheiten Muskeln, Gelenke und Bänder lockern, um die Bewegungsfähigkeit zu stärken. So wird der Gefahr eines Sturzes durch Muskel- oder Gelenkversagen vorgebeugt.

7 VHS am See

Bewegung umsonst und draußen in den Sommerferien, an acht Terminen werden QiGong, Gymnastik, Zumbette und Wassergymnastik angeboten. Treffpunkt ist die Wiese am Taucherparkplatz am Auesee. Jeder, der da ist, kann mitmachen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.