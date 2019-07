Schermbecker Festlichkeiten : Die Altschermbecker Kilianer feiern ab Samstag

Das Ehrenpaar Nina Pochnow und Fabian Dahlhaus stand den Majestäten Miriam Dräger und René Kemper ebenso ein Jahr lang zur Seite wie Pia Reimer und Heiko Kreilkamp. (v.l.). Foto: Scheffler

Altschermbeck Ab dem Wochenende steht Schermbeck wieder im Zeichen von Kilian. Gefeiert wird in Schermbeck und Altschermbeck.

(hs) Nur drei Tage lang feiern die Altschermbecker Kilianer ihr traditionelles Volksfest im Zelt auf dem Kilianplatz an der Freudenbergstraße.

Am Samstag, 13. Juli, wird die Kirmes am Festplatz um 14 Uhr eröffnet. Im eigenen Festzelt besteht die Möglichkeit, sich in die Schützenliste einzutragen. Um 17.30 Uhr beginnt der Abmarsch zum Schermbecker Festzelt auf dem Rathausplatz in Begleitung der Blaskapelle Einklang. Auf die gemeinsame Eröffnung des Kilianfestes durch die Präsidenten und Königspaare legen beide Kiliangilden großen Wert. Bis zur Rückkehr der Abordnung werden die Gäste im eigenen Festzelt musikalisch unterhalten. Um 19.15 Uhr kommt die Abordnung ins Altschermbecker Festzelt zurück. Präsident Gregor Zens wird die Gäste begrüßen. Ab 21 Uhr spielen die Band Promise und DJ Smarty zum Tanz auf.

Mit dem Schützenhochamt beginnt am Sonntag, 14. Juli, um 9.30 Uhr der zweite Festtag. Es wird von den Schützen und von der Blaskapelle Einklang mitgestaltet. Am nahen Ehrenmal wird nach dem Gottesdienst der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege gedacht. Der von der neuen Kirchenmusikerin Elisabeth Klingner geleiteten Kirchenchores Cäcilia wirkt bei der Gedenkfeier mit. Einklang unterhält anschließend die Gäste beim Frühschoppen im Festzelt. Bis 12 Uhr können sich die Schützen dann noch in die Liste eintragen lassen. Beim Frühschoppen werden die Goldschützen geehrt.

Um 14.45 Uhr treten die Schützen im Festzelt an. Von dort marschieren sie zum Antreteplatz An der alten Dorfpumpe. Dort werden die Diamant-Königin Luzia Renk, die Silberkönigin Christa Pollak und die Silberschützen geehrt. Um 15.30 Uhr beginnt der Festumzug, an den sich die Parade anschließt. Beim abendlichen Festball musizieren ab 20 Uhr die Musikkapelle Holtwick und die Max-Band.

Am Montag, 15. Juli, treffen sich die Schützen um 9.30 Uhr im Zelt zum Frühstück und anschließendem Abmarsch zur Vogelrute bei Große-Ruiken an der Erler Straße. Das Vogelschießen beginnt um 10.30 Uhr. Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, Wurst- und Bierstand laden die Schützen zum Verweilen ein. Die Kinderbelustigung startet um 11.30 Uhr.

Gegen 17 Uhr heißt es Abschied nehmen für das alte Königspaar René Kemper und Miriam Dräger. Die neuen Majestäten werden im Festzelt gekrönt. Anschließend treten die Schützen an und marschieren zum Platz An der Alten Dorfpumpe.

Gegen 17.45 Uhr beginnt der Festumzug mit anschließender Parade. Für die musikalische Gestaltung des Umzugs sorgen dann die Musikkapelle Holtwick, die Blaskapelle Einklang, das Fanfarenkorps aus Raesfeld, der Spielmannszug Holsterhausen und der Spielmannszug aus Borken.

Um 20 Uhr beginnt der Krönungsball mit der Musikkapelle Holtwick und mit der Band Mainstreet. Für das leibliche Wohl sorgt an allen Tagen Festwirt Wenzel Schwering mit seinem Team.

(hs)