Fördergelder fällen weg : Diakonie steigt aus der Arbeit mit Gewalttätern aus

Niederrhein Die Träger der Anti-Aggressionsprogramme beklagen deutlich verschlechterte Förderbedingungen des Landes.

Die Caritas Duisburg und der Xantener Träger „Zukunft ohne Zoff“ haben sich bereits aus der Arbeit mit Gewalttätern zurückgezogen, nun ist auch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Wesel ausgestiegen. Damit gibt es in der Stadt Duisburg sowie den Kreisen Kleve und Wesel kein Anti-Aggressionsangebot mehr für Männer, die wegen häuslicher Gewalt aktenkundig geworden sind. Hintergrund sind neue Bewirtschaftungsgrundsätze des Landes, die es den Trägern sowohl finanziell und personell, aber auch fachinhaltlich schwer machen, ihre Programme fortzusetzen. Dies erklärten am Dienstag Jürgen Orts und Ulf Quandel für die Diakonie in Wesel. Sie wandten sich mit der Bitte um erklärende Gespräche auch an die Landtagsabgeordneten des Kreises Wesel.