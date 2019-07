Naturphänomen in Wesel-Diersfordt : Das Schwarze Wasser schrumpft zur Pfütze

Der aktuelle Blick von der Aussichtsdüne offenbart: Das Schwarze Wasser ist auf dem Rückzug. Foto: Fritz Schubert

Wesel Klimawandel, Missgeschick oder nur eine Trockenphase? Der Heideweiher im Diersfordter Wald ist inzwischen kaum noch zu sehen. Das Schwarze Wasser ist auf dem Rückzug. Und die Uferzone wird immer breiter.

Das finden auch diejenigen besorgniserregend, die das Schwarze Wasser über Jahrzehnte in vielen verschiedenen Verfassungen erlebt haben. Winfried Evertz (84), der am Rand der nahen Feldmark wohnt, hat es so klein jedenfalls noch nie gesehen. Trockenzeiten wie 2018 habe er öfter erlebt, aber die Entwicklung zum Rinnsal mache ihn stutzig. Im eigenen Garten sei der Teich gut gefüllt, das Schwarze Wasser indes sei in den vergangenen gut zwei Monaten bestimmt um einen halben Meter gefallen. Evertz fragt sich, ob naturschützerisch gut gemeinte Arbeiten mitverantwortlich sind. Wenn beispielsweise die Letteschicht durchbohrt und somit die Badewannenfunktion zunichte gemacht worden wäre, könnte das rein durch Niederschlag gespeiste Gewässer allmählich leerlaufen. „Operation gelungen – Patient tot“, sagt Evertz in fragendem Ton.

Klaus Kretschmer von der Biologischen Station Kreis Wesel, die sich um das seit 1936 unter Naturschutz stehende Gebiet, heute Teil der europäisch bedeutsamen Natura 2000-Flächen, kümmert, hält das für wenig zutreffend. Gleichwohl spricht er von „hydrologisch katastrophalen Bedingungen“. Auch am Naturschutzzentrum am Rand der Weseler Aue liege die Grundwasserpumpe, die WC-Spülung und Gartenbewässerung speist, seit einem Jahr trocken. In Baggerlöchern wie dem Diersfordter Waldsee liege der Pegel auch einen Meter unter normalem Niveau. Lediglich bei Gewässern in Rheinnähe sehe es noch anders aus. „Wir haben seit zwei Jahren keine Grundwasserneubildung“, sagt Kretschmer. Das Schwarze Wasser entstand nach der letzten Eiszeit. In den Jahrtausenden mag es zu ähnlichen Trockenzeiten mit starker Verdunstung gekommen sein.

Info Trockenheit verändert die Vegetation Flatterbinse Wilhelm Itjeshorst, Botaniker der Biologischen Station, stellt mehr terrestrische Pflanzen am Schwarzen Wasser fest. „Wir wissen nicht genau, was passsiert, ob die Flatterbinse kommende Überflutungen übersteht“, sagt Geschäftsführer Klaus Kretschmer. Fichte Um Fichten, die für das Heide-Projekt fielen, muss niemand trauern. Heute hätte der Borkenkäfer sie dezimiert.

Bei zwei rot-weißen Gestängen rund um Rohre im Diersfordter Wald, die Evertz als möglicher Verursacher im Visier hat, handelt es sich übrigens um Messstellen zur Überprüfung der Grundwasserqualität. Wie Kretschmer erklärt, habe man sie vor den Eingriffen zur Ausweitung der Heidelandschaft setzen müssen. Das von Blumenkamp aus unterm Schwarzen Wasser nach Flüren durchströmende Grundwasser führt zu den Brunnen der Stadtwerke, die im Wald noch etliche weitere Messstellen betreiben. Die für den Heideweiher relevanten Anlagen seien von einer Fachfirma unter Beteiligung sämtlicher Umweltbehörden errichtet und der Stich durch die Lehmschicht entsprechend abgedichtet worden.