Schermbeck : Schermbecker Kilianer

Christian Hötting und Christiane Paus (M.) sind noch bis Samstag das Königspaar der Kiliangilde Schermbeck. Die Thronpaare sind Günther Beck/Gaby Beck (l.) und Detlef Paus/Anja Russow-Hötting. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck 417 Jahre Kilian und mehr als 500 Jahre Kirmes in Schermbeck feiert die Schermbecker Kiliangilde gleich vier Tage lang.

Das Fest wird am Freitag, 12. Juli, um 17 Uhr mit dem Abholen der Fahne am Vereinslokal Schermbecker Mitte gestartet. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal um 17.30 Uhr gibt es Freibier an der Seeterrasse und es besteht die Möglichkeit zur Eintragung der Schützen. Der große Thronball zu Ehren des noch amtierenden Königspaares Christian Hötting/Christiane Paus beginnt um 20 Uhr. Beim Festball spielen die Band Feeling und die Städtische Kapelle Ahaus. Um 22.45 Uhr beginnt an der Seeterrasse ein Feuerwerk.

Am Kilian-Samstag, 13. Juli, beginnt um 10.30 Uhr das Schützenfrühstück in der Gaststätte Schermbecker Mitte. Um 11 Uhr treten die Schützen an, um zu ihrem Festzelt am Mühlenteich zu marschieren. Dort findet um 11.30 Uhr die Parade statt. Danach beginnt das Vogelschießen am Mühlenteich. Auf den Nachwuchs wartet dort dann eine Kinderbelustigung mit tollen Preisen.

Ab 16 Uhr serviert die Band Die Fischgesichter den Gästen beste Live-Partymusik an der Seeterrasse. Um 18.15 Uhr wird eine Abordnung der Altschermbecker Schwestergilde erwartet. Die beiden Präsidenten Rainer Gardemann (Schermbeck) und Gregor Zens (Altschermbeck) und die beiden Königspaare werden gemeinsam das Kilian-Fest eröffnen.

Nach der Rückkehr der Altschermbecker Kilianer beginnt in Schermbeck der Bürgerball mit der Band Feeling und mit der Städtischen Kapelle Ahaus. Die Krönung des neuen Königspaares und weitere Ehrungen beginnen um 21 Uhr im Beisein der Schützenabordnungen aus Bricht, Damm und Üfte. Danach beginnt der Große Zapfenstreich.

Am Sonntag, 14. Juli, sorgt die Städtische Kapelle Ahaus ab 11 Uhr beim Frühschoppenkonzert im Festzelt für musikalischen Schwung. Um 14.30 Uhr wird die Fahne in der Schermbecker Mitte abgeholt. Um 15 Uhr treten die Schützen im Festzelt an. Anschließend findet vor dem alten Rathaus die Parade statt. Gegen 15.30 Uhr beginnt der Festumzug durch den Ortskern, wobei auch das Marienheim besucht wird. Den Festumzug begleiten der Männergesangverein Eintracht, der Löschzug Schermbeck der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck, das Tambourkorps Schermbeck 1924, die Städtische Kapelle Ahaus sowie das Fanfarencorps Hervest-Dorsten. Um 20 Uhr startet der Krönungsball des neuen Königspaares mit der Band Feeling und der Städtischen Kapelle Ahaus.

Mit dem Bataillonsnachmittag klingt am Montag, Juli, ab 17 Uhr das Fest der Schermbecker Kilianer aus. Im Festzelt werden die Festtagsdelikte der Kilianer auf humorvolle Weise bestraft.

Die Schützenkarte kann man zum Preis von acht Euro erwerben. Besitzer von Schützenkarten erhalten Freibiermarken und freien Eintritt – auch für den Partner – am Freitag in Schermbeck und an allen anderen Tagen in beiden Festzelten hüben und drüben.

(hs)