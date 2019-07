Sponsorenfahrt ab Wesel : Mofafahrer starten zur Fahrt an die Nordsee

Wesel Ziel der Reise ist es, Geld von Spendern zu sammeln, die für jeden gefahrenen Kilometer einen Cent auf das Konto des Lühlerheims in Weselerwald spenden.

(kwn) Der Start ist schon mal geglückt: Um kurz nach 10 Uhr sind am Mittwoch TV-Koch Tom Waschat („Der Pottkoch“) und sein Freund Michael Barlag (beide Wesel) am Großen Markt zu einer ungewöhnlichen Sponsorenfahrt aufgebrochen. Mit ihren beiden Mofas wollen sie am Freitag in Norddeich an der Nordsee ankommen – 300 Kilometer von Wesel entfernt. Ziel der Reise ist es, Geld von Spendern zu sammeln, die für jeden gefahrenen Kilometer einen Cent auf das Konto des Lühlerheims in Weselerwald spenden. Mit dem Geld soll im Spätsommer eine „Sause“ im Lühlerheim für die dortigen Bewohner organisiert werden. Zum Abschied gab’s am Mittwoch Geschenke von Familienangehörigen und Freuden. Unter anderem eine Schultüte mit Pferdesalbe, Vaseline und jeweils einer Taucherbrille.