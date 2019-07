Festnahme in Xanten : 16-Jähriger will Verlobten der Mutter töten

Xanten/Wesel Die Polizei konnte den 16-Jährigen festnehmen, nachdem dieser zu einem Nachbarhaus geflüchtet war. Das Opfer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Bluttat, die sich bereits am Dienstag ereignete, hat die Polizei am Mittwoch vermeldet. Ein junger Wesel (16) suchte demnach um 6.15 Uhr das Haus seiner Mutter (38) in Xanten auf. Dort versuchte er nach Polizeiangaben, den Verlobten (36) der Mutter von hinten mit einem Messer zu töten. Als ihm das misslang, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Haus zu einer Nachbarin und forderte sie auf, die Polizei zu verständigen. Die eingesetzten Beamten konnten den 16-Jährigen widerstandslos festnehmen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 36-Jährigen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht. Eine Mordkommission ermittelt nun die Hintergründe der Tat. Der junge Mann soll gegenüber der Polizei erklärt haben, dass er den Verlobten für das Aus der Ehe seiner Eltern verantworlich. Der 16-Jährige lebt nach Informationen der Redaktion bei seinem Vater in Wesel. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt.