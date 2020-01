Das Zünglein im Kreistag : „Wählergemeinschaften stehen vor einem Umbruch“

Kreis Wesel Martin Kuster (VWG) bereitet seinen angekündigten Ausstieg vor und wünscht sich neue Leute für die freien Wählergruppen.

Es gibt Politiker, die wegen jahrzehntelanger Tätigkeit in einer Funktion ihre Partei verkörpern wie kaum eine andere Person. Hubert Kück (Grüne) ist so einer, der unlängst im Kreistag für 35-jährige Angehörigkeit geehrt wurde und aktuell dessen dienstältestes Mitglied ist. Ludger Hovest wäre ein weiteres Beispiel, sitzt er doch seit 1985 dem SPD-Stadtverband Wesel vor. Auch Martin Kuster haftet es mit vergleichsweise mageren 15 Jahren bereits an, das Gesicht der Vereinigten Wählergemeinschaften (VWG) im Kreistag zu sein. Aber kleben will er an seinem Posten nicht, vielmehr ein Versprechen einlösen. Als es der VWG seinerzeit gelang, in den Kreistag zu kommen, hatte er es angekündigt. Vor zwei Jahren hat er seine Mitstreiter noch einmal daran erinnert. Jetzt macht er es wahr. „Ich wollte nie für 25 oder 30 Jahre in einem Amt geehrt werden“, erklärte Martin Kuster im Gespräch mit unserer Redaktion, hielt ein wenig Rückschau und sagte den Wählergemeinschaften allgemein eine Zeit des Umbruchs voraus.

„Wir brauchen neue Leute“, sagte der 46-jährige Berufsschullehrer. Gut 20 Jahre nach dem Aufkommen der freien Wählergruppen sei ein Generationswechsel nötig. Als deren Sammelbecken VWG 2004 in den Kreistag in Person von Kuster (Voerde) und Marianne Meylahn (Moers) einzog, war es ein unbeschriebenes Blatt, avancierte aber bald zum Zünglein an der Waage. Die knappen Mehrheitsverhältnisse machten interessante Bündnisse mit schwarz-grün gegen die SPD und ihren Landrat Ansgar Müller möglich. „Es funktioniert“, sagte Kuster zufrieden. Nach der letzten Wahl konnte er – nun als Solist – mit den Liberalen eine Fraktion bilden, was zum Mehrheitsbündnis CDU, Grüne, FDP/VWG führte. So hat er für die VWG mehr Einfluss nehmen können. Froh ist er unter anderem darüber, dass nach jahrelangem Einsatz für die Einführung einer Familienkarte rund 5000 Nutzer nun Vergünstigungen erhalten. Ziel ist im nächsten Schritt eine digitale Anwendung. Für die Kooperation nimmt er in Anspruch, den Kreis-Haushalt gut durchleuchtet zu haben und – „trotz des Landrats“ – an dessen Konsolidierung gearbeitet zu haben. Das Mehrheitsbündnis habe es geschafft, dass nicht alle Mehreinnahmen in mehr Personal gesteckt würden. Kuster erwartet allerdings einen Nachtrag zum Doppelhaushalt 2019/2020. Als Fraktion werde die FDP/VWG auch nachfragen, was mit der ursprünglich für den ÖPNV vorgesehenen Million Euro passiert sei. Wie die Kräfte nach dem Urnengang im September verteilt sein werden, ist Spekulation. Der scheidende Martin Kuster will sich im Kommunalwahlkampf für die WG Voerde engagieren, aber nicht mehr kandidieren. Welche Rolle Wir für Wesel (WfW) auf Kreisebene spielen will, erschließt sich Kuster nicht. Die Wählergemeinschaft hatte unlängst die aus vielen WGs bestehende VWG als eine „Ein-Mann-Partei“ (sprich: Kuster) bezeichnet und angekündigt, ein Bündnis für den Kreistag schmieden zu wollen. Etwa mit Gruppen aus Hamminkeln und Schermbeck.