Kommentar : Gutes Signal der Al-Rahman-Moschee

Es ist eine gute Nachricht, dass die Gemeinde der Al-Rahman-Moschee mit einem Signal der Transparenz auf den mutmaßlichen Anschlagsversuch reagieren will. Hinterhofmoscheen haben einen schlechten Ruf, sie erwecken anders als ein prächtiges Gotteshaus den Anschein, als würde im Verborgenen agiert. Wenn die Gemeinde den Schritt gehen wird, mit einer Öffnung nach außen statt mit mehr Abschottung auf ein gestiegenes Bedrohungsszenario zu reagieren, verdient dieser Schritt Respekt. So kommt man in der Stadt an – so wirkt man aktiv am Abbau von Ängsten mit.