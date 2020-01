Hamminkelns amtierender Bürgermeister : Romanski entscheidet sich zu Ostern

Den Auftakt der Sternsinger-Aktion in der Maria-Himmelfahrt-Gemeinde in Hamminkeln machte am Freitag der Besuch bei Bürgermeister Bernd Romanski im Rathaus. Er empfing die kleinen Könige in seinem Amtszimmer und dankte ihnen für den Einsatz bei Wind und Wetter – das galt im wahrsten Sinne des Wortes. Allein in Hamminkeln sind wieder rund 50 Kinder unter Leitung von Anne Hochstay und Anja Große-Venhaus unterwegs. Nach dem Besuch im Rathaus wurde traditionell der Arche-Noah-Kindergarten besucht. In der ganzen Pfarrei Maria Frieden, zu der Dingden, Hamminkeln, Loikum, Mehrhoog und Ringenberg gehören, sind es noch viel mehr. Bereits Ende Dezember hatten sich die Sternsinger beim Aussendungsgottesdienst in der Christus-König-Kirche in Ringenberg mit Pastoralreferentin Christiane Kreienkamp auf ihren königlichen Einsatz vorbereitet: „Frieden! Im Libanon und weltweit“ lautet das Motto der Aktion 2020. Foto: Norbert Neß