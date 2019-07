Hamminkeln : Klimanotstand: CDU wirft Romanski Panikmache vor

Am Thema Osterfeuer entzündet sich weiter die Klimadebatte in Hamminkeln. Foto: Koster, Karin (kost)

Hamminkeln Es sollen konkrete Taten folgen, aber kein Verbot von Brauchtum wie Osterfeuern. Die Debatte geht weiter.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Wigger hat in der aktuellen Diskussion über den Klimanotstand in Hamminkeln zur Besonnenheit aufgerufen. „Es ist immer erfreulich, wenn der Bürgermeister die Mehrheitsbeschlüsse des Rates ernst nimmt. Und es ist auch gut, dass über Klimapolitik in unserer Stadt diskutiert wird. Aber das richtige Maß ist wichtig.“