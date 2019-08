Tritt Romanski noch einmal an? : Bürgermeister redet über Kandidatur

Hamminkeln Vor der Senioren-Union ging der Bürgermeister mit Politikern ins Gericht, redete über Respekt. Er beklagte persönliche Angriffe – und könnte dennoch bei der Wahl antreten, wenn sich der Umgang ändert.

Bei der Senioren-Union (SU) fühlt sich Bürgermeister Bernd Romanski gut aufgehoben und respektiert, wie er am Dienstag beim politischen Treffen in Ringenberg bekannte. Da darf es auch mal ein offenes bis hartes Wort sein. Die SU hatte einen 14-Fragen-Katalog vorgelegt, am Ende stand die Gretchenfrage: „Kandidieren Sie bei den nächsten Kommunalwahlen 2020 erneut für das Amt des Bürgermeisters?“ Romanski würde schon wollen, wenn sich der politische Umgang ändert und persönliche Diskriminierungen auch aus der Bevölkerung nicht ein zu hoher Preis seien. So sieht kein klares „Ja“ aus, aber auch kein „Nein“ zu einer zweiten Amtszeit aus. Die allgemein sinkende Hemmschwelle bei Angriffen auf Politiker und Amtsträger macht Hamminkelns Bürgermeister zu schaffen. Sein Appell, den herrschenden Umgang zu ändern war deshalb auch so etwas wie eine gesellschaftspolitische Abrechnung.