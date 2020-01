Generationswechsel bei Bergmann in Obrighoven : Warum Tischler oft auch Bestatter sind

Die fünfte Generation steht schon in den Startlöchern: Jörn Bergmann, seit Anfang des Jahres neuer Inhaber der Tischlerei, mit Sohn John und Seniorchef Ernst Bergmann. Foto: Klaus Nikolei

Obrighoven Generationswechsel: Jörn Bergmann hat die 125 Jahre alte Tischlerei Bergmann in Obrighoven Anfang 2020 offiziell von seinem Vater Ernst übernommen. Das Familienunternehmen ist traditionell auch Bestattungsinstitut.

Bis in 70er Jahre hinein war es Usus, dass eine Tischlerei – damals war auch oft von einer Schreinerei die Rede – als zusätzliches Standbein auch Bestattungen durchgeführt hat. „Denn anders als heute wurden früher in den Tischlereien alle Särge per Hand hergestellt“, weiß Tischlermeister Ernst Bergmann (66) aus Obrighoven, der den mittlerweile 125 Jahre alten Familienbetrieb offiziell zum 1. Januar an seinen Sohn Jörn (39) übergeben hat.

Diese historische Aufnahme, entstanden um 1925, zeigt unter anderem Firmengründer Dietrich Bergmann (Mitte), der sich lässig auf eine Spannsäge stützt. Foto: Klaus Nikolei

Ernst Bergmann kann sich noch an Zeiten erinnern, als in der Werkstatt an der Straße Am Dülmen vor allem Totenmöbel für die verstorbenen Landwirte aus der unmittelbaren Nachbarschaft geschreinert wurden. Da war er Kind. „Die Bauern hatten Holz – meist Eiche – auf dem Speicher eingelagert, das dann im Todesfall von den Angehörigen zu uns gebracht wurde.“ Eine Tradition, die es aber schon lange nicht mehr gibt. Denn solange Ernst Bergmann in dem Familienunternehmen tätig ist – und das ist er seit 1971 – wurde dort kein einziger Sarg mehr hergestellt, sondern von Sargfabriken zugekauft. Was mittlerweile allerdings gelegentlich passiert, ist, dass bei Bergmann Särge individuell gestaltet werden. Tischlermeister Jörn Bergmann, der seit 13 Jahren im elterlichen Betrieb tätig ist und sich seit 2009 fachgeprüfter Bestatter nennen darf, erzählt davon, dass Särge auf Kundenwunsch farbig lackiert werden. „Ein Jäger beispielsweise wollte gerne in einem grünen Sarg beerdigt werden. Und ein verstorbener Schalke-Fan wurde in einen Sarg gelegt, den wir mit dem Vereinslogo versehen haben“, erzählt er. Mitunter, und das ist recht neu, gehört es zu den letzten Wünschen von Verstorbenen, nicht klassisch im Anzug oder Kleid, sondern im Trikot des Lieblingsvereins, im Blaumann oder in der Jogginghose beigesetzt zu werden.

Info Familienunternehmen seit 1895 Gründung Dietrich Bergmann, der Großvater des heutigen Seniorchefs Ernst Bergmann, hatte 1895 die alte Gärtnerei des Gutes Kloßhof gekauft und sich dort als Tischlermeister selbstständig gemacht. Heute wird der Familienbetrieb, einer von 106 Mitgliedsunternehmen der Tischlerinnung im Kreis Wesel, in vierter Generation von Jörn Bergmann geleitet.

Gut 25 Prozent des Firmenumsatzes werden im Bereich Bestattungen erwirtschaftet. Ansonsten sind die drei Tischlerei-Mitarbeiter damit beschäftigt, mit Hilfe modernster Maschinen für Privatkunden unter anderem Einbauschränke und Küchen herzustellen beziehungsweise für Geschäftskunden Läden und Büros einzurichten. Die wirtschaftliche Situation sei, sagt Seniorchef Ernst Bergmann, so gut wie nie zuvor. „Die Auftragsbücher sind voll. Und wir könnten noch viel mehr Kundenwünsche erfüllen, wenn wir genügend Personal hätten.“ Doch freie Fachkräfte gebe es derzeit nicht. Zwar wird gerade ein 19-Jähriger zum Tischler ausgebildet, doch fest davon ausgehen, dass er dauerhaft im Unternehmen bleibt, können Ernst und Jörn Bergmann nicht.

Die Hoffnung, den Fachkräftemangel womöglich dauerhaft durch junge Asylbewerber zu beheben, hat der neue Firmenchef nicht. „Diese Überlegungen gibt es natürlich in der Innung. Das Thema wurde dort auch schon häufiger diskutiert. Das Problem ist nur, dass die Asylbewerber am Ende die Prüfungen oft nicht schaffen“, sagt Jörn Bergmann. Doch könnte dieses Problem nicht durch intensivere Begleitung behoben werden? Ernst Bergmann, seit vielen Jahren im Vorstand der Tischlerinnung im Kreis Wesel aktiv, schüttelt den Kopf. „Da gibt es Betriebe die sagen, dass sie deutsche Lehrlinge hätten, die ebenfalls Probleme hätten und sich ebenfalls eine intensivere Betreuung wünschen.“

Um Missverständnisse zu vermeiden: Natürlich hat die Firma Bergmann unter dem Fachkräftemangel und zunehmender Bürokratie zu leiden, so wie viele andere Handwerksbetriebe auch. Aber, so stellt Ernst Bergmann klar: „Ich habe das Glück, dass mein Sohn freiwillig den Beruf des Tischlers gewählt hat und die Familientradition nun in vierter Generation fortsetzt.“ Denn viele Betriebe würden beklagen, dass die Kinder andere Berufe gewählt hätten und ein Nachfolger nicht zu bekommen sei. Und das hänge nicht selten damit zusammen, dass Übernahmekandidaten das Startkapital fehle.

Dass in einigen Jahren die fünfte Generation in das Familienunternehmen einsteigt, ist so unwahrscheinlich nicht. Denn John, der zweieinhalbjährige Sohn von Jörn Bergmann und seiner Frau Inja, ist schon jetzt öfter an Wochenenden in der Werkstatt zu finden, die ihm als großes Spielzimmer dient.

„Ich würde es gerne noch erleben, dass mein Enkel irgendwann ebenfalls Tischler wird“, sagt Ernst Bergmann, der seinen Beruf immer geliebt hat. Nicht nur, dass ihm die kreative Arbeit mit dem Holz sehr gefällt. Als selbstständiger Handwerksmeister hat man meist mehr als gut zu tun und verfügt über ein ordentliches Einkommen. Auch wenn er betont, dass seine Mitarbeiter eigentlich ein höheres Gehalt verdient hätten. „Doch müsste man höhere Gehälter auf die Preise aufschlagen. Und das würden viele Kunden nicht mitmachen“, ist er überzeugt.

Apropos Kunden: Deren Verhalten hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Davon jedenfalls weiß Jörn Bergmann zu berichten. „In Zeiten von Amazon gehen immer mehr Anrufer davon aus, dass man bestellt und alles sofort geliefert wird. Wenn wir ihnen dann sagen müssen, dass die Auftragsbücher voll sind und sie sich einige Tage gedulden müssten, suchen sich die meisten einfach einen anderen Anbieter.“

Gefragt nach aktuellen Trends, überlegt Jörn Bergmann ganz kurz. Dann sagt er: „Helle Eiche. Das Holz kommt vielfach aus den USA. Und dann natürlich weiße Möbel – den Trend gibt es aber schon seit mehr als zehn Jahren.“ Ernst Bergmann ist begeistert davon, wie gut mittlerweile die kunststoffbeschichteten Spanplatten in Holzoptik sind. „Die kann selbst ein Profi kaum unterscheiden.“