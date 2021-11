Polizei sucht nach zwei Männern : Einbrecher stehlen in Hamminkeln hohen Geldbetrag aus Spielhalle

Einbrecher stehlen in Hamminkeln hohen Geldbetrag aus Spielhalle

Einer Radfahrerin sind in der Nacht zwei verdächtige Männer aufgefallen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hamminkeln Fünf Spielautomaten haben Einbrecher in einer Spielhalle in Hamminkeln aufgebrochen. Dabei erbeuteten sie einen vierstelligen Geldbetrag.

Einen vierstelligen Euro-Betrag haben Unbekannte aus einer Spielothek in Hamminkeln gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter am Montag gegen 1.40 Uhr ein Fenster neben dem Haupteingang des Gebäudes an der Brauereistraße ein. Sie hebelten die Fächer von fünf Spielautomaten auf und nahmen die Geldkassetten mit. Ein Zeuge war von der Alarmanlage geweckt worden und rief die Polizei.