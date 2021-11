Weseler SPD-Bundestagsmitglied Rainer Keller warnt vor Corona : „Nur nicht durchgeführte Feiern sind gut“

Wesel Bei der SPD-Stadtverbandsversammlung hat der Bundestagsabgeordnete Rainer Keller die Genossen auf harte Wochen in Zeiten von Corona eingestimmt. Ludger Hovest gibt Vorsitz nach 36 Jahren ab. Neuer Parteichef ist Martin Wegner.

Freitagabend wurde in der Aula der Weseler Musik- und Kunstschule oft und anhaltend geklatscht. Aber nicht etwa, weil sich das Publikum bei Künstlern auf der Bühne für deren Darbietung bedanken wollte. Der SPD-Stadtverband hatte die wohl schönste Veranstaltungslokalität in Wesel angemietet, um sich gebührend – und in Zeiten von Corona in gebührendem Abstand – vom ewigen Parteichef Ludger Hovest zu verabschieden.