Dormagen : Bankmitarbeiter verhindern Betrug an Seniorin

Dormagen Glück im Unglück hatte eine Seniorin in Dormagen. Sie war auf die Liebesmasche eines Mannes hereingefallen und hätte beinahe viel Geld verloren.

Am Montag informierten Angestellte einer Bank in Dormagen die Polizei, weil sie vermuteten, dass eine ihrer Kundinnen Opfer von Betrügern geworden sein könnte. Es stellte sich in der Tat heraus, dass die Seniorin Ziel eines vermeintlichen US-Soldaten geworden war. Sie hatte bereits in der Woche zuvor einen vierstelligen Geldbetrag überweisen wollen und war am Montag erneut mit dem Vorhaben bei der Bank erschienen, einen noch etwas höheren vierstelligen Betrag zu transferieren. Der ihr unbekannte Mann hatte sie über einen Messengerdienst angeschrieben und nach und nach ihr Vertrauen gewonnen. Er machte ihr viele Komplimente und erzählte nach einiger Zeit, er werde in ein anderes Militärlager verlegt, sein Gepäck aber werde vom Zoll festgehalten. Der Mann bat sie, die „Gebühr“ für ihn zu bezahlen. Dass es sich hierbei um eine häufige Masche von so genannten „love scammern“ handelt, ahnte die Seniorin nicht. Weil den Bankmitarbeitern die Sache jedoch zu Recht dubios erschien, konnte der Betrug und beide Überweisungen im letzten Moment verhindert werden.