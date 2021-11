Tischtennis : MTV II behauptet sich in der Landesliga-Spitzengruppe

Niederrhein Die Dinslakener Tischtennis-Spieler unterliegen zwar Buschhausen, punkten aber gegen Bottrop. BW Dingden bleibt in der Bezirksklasse das Maß aller Dinge.

Erwartungsgemäß chancenlos war GW Flüren beim 1:9 gegen den Tischtennis-Verbandsliga-Spitzenreiter DJK Franz-Sales-Haus Essen . Dagegen verteidigte der MTV Rheinwacht Dinslaken in der Landesliga nach der 3:9-Niederlage gegen Tabellenführer SC Buschhausen II durch ein 8:8 im Verfolgerduell beim TSSV Bottrop II den zweiten Tabellenplatz. Hier unterlag der TV Bruckhausen äußerst unglücklich mit 7:9 gegen die Reserve des PSV Oberhausen . In der Bezirksklasse befindet sich BW Dingden weiter auf Meisterschaftskurs.

In Bottrop fehlte wie schon gegen Buschhausen auch der erkrankte Gerd Joschko, so dass die Dinslakener wegen des langfristigen Ausfalls von Daniel Naves zweifachen Ersatz stellen mussten. Doch auch die Gastgeber waren nicht ganz komplett, ehe man sich nach vier Stunden unentschieden trennte. „Ich hab an meinem Limit gespielt“, sagte der im Einzel einmal siegreiche Niklas Hülskamp, nachdem er an der Seite des ebenfalls einmal im Einzel erfolgreichen Jens Baumgartner das letzte Doppel beim Stand von 8:7 für Bottrop mit 11:9 im fünften Satz gewonnen hatte. Philip van Staa glänzte mit zwei Einzelsiegen und einem im Doppel zusammen mit Sascha Holtkamp, der neben Marc Grunwald einen weiteren Punkt markierte.