Drei Etagen voller Vielfalt : Künstler zeigen nach Corona-Flaute wieder ihre Werke

Hier geht‘s die Treppe hoch zur Kunstausstellung: Die Z6-Künstler zeigen ihre Werke. Foto: Thomas Hesse

Wesel Die Ateliergemeinschaft Z6 hat für den Wiederbeginn nach der langen Pause befreundete Künstler eingeladen, um gemeinsam in der Zitadelle vielfältige regionale Kunst zu zeigen. Zu sehen sind Werke von bekannten Namen.

Die Ateliergemeinschaft Z6 und deren befreundete Künstlerinnen und Künstler laden für Sonntag, 21. November, zwischen 11 Uhr und 18 Uhr in die Künstlerwerkstätten an der Zitadelle zur alljährlichen beschaulichen Werkschau vor dem Advent ein. In diesem Jahr werden elf Künstler und Künstlerinnen ihr vielseitiges und umfangreiches Schaffen dem Publikum präsentieren.

Das ist konzeptionell gewollt. Es geht aber auch darum, endlich wieder ausstellen zu dürfen, dazu vielen Kreativen nach coronabedingter Flaute die Chance zur Teilnahme zu bieten, regionale Kunst öffentlich zu zeigen und den Kontakt zum Publikum wieder zu beleben. Die Nähe zu Betrachtern und Kunstfreunden war immer eine Stärke von Z6, so soll es wieder werden. Das haben Kreative und Publikum vermisst.

Info Kunstausstellung und Verkauf Idee Die Ateliergemeinschaft Z6 lädt unter dem Stichwort „Z6 Plus“ weitere Künstler als „Untermieter“ ein, die sich bei der Ausstellung in den jeweiligen Werkschauen präsentieren können. Viele ausgestellte Werke sind auch zu kaufen. Kulturzentrum Das weitläufige Zitadellenviertel der Stadt Wesel hat sich mittlerweile zu einem kommunalen Kulturzentrum entwickelt. Hier sind neben den bildenden Künstlern auch das LVR-Niederrheinmuseum, ein Teil des Städtischen Museums, die städtische Musik- und Kunstschule sowie das Stadtarchiv untergebracht.

Zu sehen sein werden Kunstwerke aus allen Sparten, von der Malerei über Wachscollagen, Fotografie, Schwemmholzobjekten, Bildhauerei bis hin zum Schmuckdesign. Umrahmende Musik gibt es auch. Dass hier Vielfalt Programm ist, zeigt schon der Blick auf die Liste mit lokal und regional bekannten Namen: Pierre Bailly, Sylke Bergmann, Ron Franke, Alexandra Hartmann, Tanja Hartmann, Nicole Hübers, Iris Jurjahn, René Jurjahn, Anne Kunze, Miguel Weidemann und Susanne Wiedemann.

Bei der Vorstellung der Ausstellung erinnerte Pierre Bailly daran, dass die Weseler Ateliergemeinschaft Z6 schon seit 2004 besteht, nicht nur viele Jahre überdauert, sondern auch zusammengehalten und funktioniert hat. Das ist schon eine ordentliche Leistung und zeigt, dass Kunst und Künstler in der Kreisstadt eine wichtige Position einnehmen. Z6 hat nach wie vor den Westflügel der historischen Zitadellenanlage aus Zeiten der Preußenherrschaft am Niederrhein (1688 und 1722) bezogen. Hier, am einzigartigen Ort, kann künstlerisch gearbeitet und ausgestellt werden.

„Die Ateliergemeinschaft, der aktuell neun Künstler angehören, hat sich zu einem Kristallisationsort städtischer und regionaler Kunst etabliert“, heißt es in eigener Sache. Besonders deutlich wird dies in der Präsentation in der jährlich stattfindenden Weseler Kulturnacht. Die Ateliers sind dabei wichtiger Anlaufpunkt. Z6 öffnet außerdem einmal pro Jahr, im späten Herbst, die Ateliers. So wie auch nun am 21. November.

Was erwartet die Besucher? Erstens ein einmaliger Bummel durch die Ateliers in drei Etagen. Man kann von Raum zu Raum pilgern, sieht ganz unterschiedliche künstlerische Ansätze, bekommt Tee, Gebäck und anderes – und hat die Chance zu persönlichen Gesprächen mit den Kreativen. Die wiederum freuen sich auf Publikum und Kundschaft.

Anne Kunze ist eine der Ausstellerinnen. Malerei und Skulptur hat sie wirkungsvoll arrangiert, Malutensilien stehen herum, hier findet die Arbeit statt, und das ist zu sehen und auch atmosphärisch gut. Iris Jurjahn haben es norwegische Motive angetan, die Alpenerin lässt Linien und Flächen im Farbspiel wirken. Groß- und Kleinformate sind im Kontrast gehängt, die Motive wirken experimentierfreudig. „Ich brauche den Wechsel“, sagt sie.

Der Fotograf Miguel Weidemann hingegen ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für seine analoge Schwarz-Weiß-Fotografie, seine Fotos sind auch ein Wiedersehen mit klassischer fotografischer Technik. Er und Susanne Weidemann arbeiten weiter analog, was der Ausdruckskraft zugute kommt.