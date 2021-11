Ex-Raiffeisen-Markt-Areal in Wesel-Bislich : Dem Wintermarkt folgt im Frühjahr 2022 die Markthalle

Sandra Helmes, Stefanie Hendricks, Nicole Terlinden und Anja Hansmann (v.l.) vom Wintermarkt-Organisationsteam freuen sich, dass die Besucher von dem Angebot angetan waren. Foto: Michael Elsing

Bislich Auf dem Gelände des ehemaligen Raiffeisen-Marktes an der Frankenstraße genossen zahlreiche Bislicher am Samstag ein vorweihnachtliches Event. Im Frühjahr soll an gleicher Stelle ein neues Einzelhandels-Angebot eröffnet werden.